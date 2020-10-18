Одна з найвідоміших американських співачок Селена Гомес знялась в рекламі купальників. Зірка продемонструвала бездоганну фігуру у відвертих образах.

На офіційному інстаграм-акаунті бренду купальників La'Mariette з'явились фото Селени Гомес. Зірка знялась у відвертій фотосесії у блакитному бікіні. Варто зазначити, що з цим брендом співачка співпрацювала і раніше.

До теми У розкішній сукні з розрізом: гаряча Демі Роуз показала апетитні форми – спекотні фото

Селена Гомес позувала на тлі дерев у синьо-блакитному купальнику, що вигідно підкреслив форми співачки. Вона розпустила волосся та вклала його легкою хвилею, що робило світлини більш ніжними, але водночас і відвертими. У волосся Селена вклала тендітні квіти.



Селена Гомес знялась у відвертій фотосесії / Instagram / @lamariette

На іншому фото Гомес постала перед камерою на безкаркасному кріслі. На її обличчі майже не було макіяжу, тому співачка похизувалась натуральною вродою. На цій світлині Селену було видно повністю, тож вона продемонструвала свою бездоганну фігуру.



Селена Гомес знялась у відвертій фотосесії / Instagram / @lamariette