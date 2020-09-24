Американська співачка Селена Гомер не лише порадувала шанувальників світлиною у відвертому бікіні, а й наважилася показати шрам, який у неї залишився від пересадки нирки.

Знаменитість опублікувала спокусливий кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Вона протягом тривалого часу соромилася показувати шрам, який залишився після операції, проте тепер наважилася оприлюднити його 193-мільйонній аудиторії підписників.

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Селена Гомес у бікіні

Зірка позувала на тлі красивої зелені, біля декоративного водоспаду та басейну. Вона одягнула відверте бікіні блакитного кольору, яке застібалося на чорну блискавку в зоні декольте. Також можна розгледіти татуювання Селени на нозі.

Волосся всесвітньо відома артистка зібрала у зачіску ззаду. На обличчі вона зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках та коричневою помадою на губах. Гомес підняла руки вверх та обрала дуже еротичну позу.



Селена Гомес у блакитному бікіні / Instagram / @selenagomez

Окрім того, що співачка похизувалася стрункою та підтягнутою фігурою, вона ще наважилася показати величезний шрам. У 2017 році Селена перенесла трансплантацію нирки. Їй пересадили нирку подруги та актриси Франсії Райс. З того часу їй було дуже важко показати шрам. Знаменитість зізналася, що не хотіла, щоб він був на фотографіях, тому носила речі, які могли б прикрити його. Зараз Селена, як ніколи, відчуває впевненість у тому, хто вона є і що пережила.