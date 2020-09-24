Американская певица Селена Гомер не только порадовала поклонников фотографией в откровенном бикини, но и решилась показать шрам, который у нее остался от пересадки почки.

Знаменитость опубликовала соблазнительный кадр на личной странице в инстаграме. Она в течение длительного времени стеснялась показывать шрам, который остался после операции, однако теперь решилась обнародовать его 193-миллионной аудитории подписчиков.

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Селена Гомес в бикини

Звезда позировала на фоне красивой зелени, возле декоративного водопада и бассейна. Она надела откровенное бикини голубого цвета, который застегивался на черную молнию в зоне декольте. Также можно разглядеть татуировку Селены на ноге.

Волосы всемирно известная артистка собрала в прическу сзади. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и коричневой помадой на губах. Гомес подняла руки вверх и выбрала очень эротичную позу.



Селена Гомес голубое бикини / Instagram / @selenagomez

Кроме того, что певица похвасталась стройной и подтянутой фигурой, она также решилась показать огромный шрам. В 2017 году Селена перенесла трансплантацию почки. Ей пересадили почку подруги и актрисы Франсии Райс. С тех пор ей было очень трудно показать шрам. Знаменитость призналась, что не хотела, чтобы он был на фотографиях, поэтому носила вещи, которые могли бы прикрыть его. Сейчас Селена, как никогда, чувствует уверенность в том, кто она есть и что пережила.