Американская актриса и модель Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась безупречным телом. Она примеряла обольстительные минибикини, которые едва прикрыли ее интимные зоны.

Любимица миллионов в очередной раз позировала в фотосессии для рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata. Она примерила купальники из новой коллекции, а жаркие фотографии опубликовали на официальной странице бренда в инстаграме.

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Эмили Ратаковски в бирюзовом минибикине

На первой фотографии звезда эротично позировала в минибикине бирюзового цвета. Такой наряд едва прикрыл интимные зоны тела модели, обнажил ее упругие ягодицы и подчеркнул пышную грудь. Девушка соединила откровенный купальник с босоножками на высоком каблуке и на завязках. Также удачно был подобран ракурс съемки, с помощью которого хорошо видны длинные стройные ноги Эмили.

Ратаковски дополнила образ длинными серьгами, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Волосы уложила в естественные локоны.



Эмили Ратаковски в бирюзовом купальнике / Instagram / @inamoratawoman

Эмили Ратаковски в терракотовом купальнике

Следующий эротический кадр был сделан, когда звезда эффектно выгнулась на траве, демонстрируя идеальные фигуры. Модель предстала перед фотообъективом в терракотовом купальнике, который подчеркнул прелести ее изящного тела. Она соединила жаркий look с обувью на каблуке. Такая фотография изрядно взбудоражила воображение поклонников Ратаковски.



Эмили Ратаковски эротично позировала на траве / Instagram / @inamoratawoman