Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі вкотре похизувалася бездоганним тілом. Вона приміряла звабливі мінібікіні, які ледь прикрили її інтимні зони.

Улюблениця мільйонів вкотре позувала у фотосесії для рекламної кампанії власного бренду нижньої білизни Inamorata. Вона приміряла купальники з нової колекції, а спекотні світлини опублікували на офіційній сторінці бренду в інстаграмі.

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Емілі Ратажковскі у бірюзовому мінібікіні

На першій світлині зірка еротично позувала у мінібікіні бірюзового кольору. Таке вбрання ледь прикрило інтимні зони тіла моделі, оголило її пружні сідниці та підкреслило пишні груди. Дівчина поєднала відвертий купальник з босоніжками на високих підборах та на зав'язках. Також вдало був підібраний ракурс зйомки, за допомогою якого добре видно довгі стрункі ноги Емілі.

Ратажковскі доповнила образ довгими сережками, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Волосся вклала в природні локони.



Емілі Ратажковскі у бірюзовому купальнику / Instagram / @inamoratawoman

Емілі Ратажковскі у теракотовому купальнику

Наступний еротичний кадр був зроблений, коли зірка ефектно вигнулася на траві, демонструючи ідеальні фігуру. Модель постала перед фотооб'єктивом у теракотовому купальнику, який підкреслив принади її витонченого тіла. Вона поєднала спекотний look із взуттям на підборах. Така світлина неабияк розбурхала уяву шанувальників Ратажковскі.



Емілі Ратажковскі еротично поззувала на траві / Instagram / @inamoratawoman