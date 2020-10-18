Одна из самых известных американских певиц Селена Гомес снялась в рекламе купальников. Звезда продемонстрировала безупречную фигуру в откровенных образах.

В официальном инстаграм-аккаунте бренда купальников La'Mariette появились фото Селены Гомес. Звезда снялась в откровенной фотосессии в голубом бикини. Стоит отметить, что с этим брендом певица сотрудничала и раньше.

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Селена Гомес позировала на фоне деревьев в сине-голубом купальнике, который выгодно подчеркнул формы певицы. Она распустила волосы и уложила их легкой волной, что делало фотографии более нежными, но в то же время и откровенными. В волосы Селена вложила хрупкие цветы.



Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии / Instagram / @lamariette

На другом фото Гомес предстала перед камерой на бескаркасном кресле. На ее лице почти не было макияжа, поэтому певица похвасталась натуральной красотой. На этой фотографии Селена была видна полностью, поэтому она продемонстрировала свою безупречную фигуру.



Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии / Instagram / @lamariette

Напомним, что ранее Селена снялась в другом купальнике и показала шрам от пересадки почки. Раньше Гомес стеснялась его, поэтому нечасто снималась в эротических фотосессиях. Но теперь артистка избавилась от комплексов.