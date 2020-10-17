25-летняя британская модель Деми Роуз устроила откровенную съемку на Мальдивах. Модель с пышными формами выбрала платье с пикантным разрезом и открытым декольте, похваставшись фантастической фигурой перед поклонниками.

Звезда инстаграма с почти 15-миллионной аудиторией поклонников показала новые жаркие кадры. Фотосессию Деми Роуз организовала на одном из самых известных премиальных курортов – Мальдивских островах, где отдыхает в пятизвездочном отеле.

Горячо Деми Роуз похвасталась пышными формами в откровенном бикини: горячие фото 18+

На побережье океана модель предстала не в купальнике или крошечном бикини, как привыкли видеть ее фанаты, а в роскошном платье длины макси трендового синего цвета. Однако Деми Роуз не могла выбрать наряд, который бы не позволил показать аппетитные формы. Платье с экстремально глубоким разрезом до бедер привлекало внимание к пышным ягодицам знаменитости. Оно было без бретелек, поэтому в кадре обольстительно смотрелись плечи и пышная грудь Деми Роуз.

Чрезвычайно откровенное декольте и разрез сделали этот роскошный образ женственным и сексуальным одновременно. Модель уложила длинные волосы ровно и нанесла изысканный макияж с сияющей помадой. Она позировала лежа на песке и стоя, показав фигуру и стройную талию во всей красе.



Деми Роуз в роскошном платье с разрезом / Фото Instagram / @demirose



Деми Роуз в роскошном платье с разрезом / Фото Instagram / @demirose