Сексапильная британка Деми Роуз не устает покорять сердца поклонников эротическими образами. На этот раз модель появилась в очень откровенном красном бикини и засветила пышные прелести.

Инстаграм-профиль известной британской модели Деми Роуз вполне может соперничать с самыми горячими страницами мужских журналов. Девушка не стесняется появляться в откровенных нарядах или вовсе без них и каждый раз заводит сеть жаркими фотографиями.

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На одном из горячих кадров сексуальная британка эротично стояла на фоне деревьев. Деми Роуз позировала спиной к камере и засветила пышные обнаженные ягодицы. Красное бикини на тонких бретелях было очень откровенным и обнажало почти все тело модели.



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose

На другой фотографии Деми появилась, сидя у бассейна и погрузив в него ноги. На этот раз модель повернулась к камере и похвасталась большой упругой грудью и тонкой талией. Капли воды на теле Роуз делали фото еще более жаркими и добавляли кадрам перчинки.



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose

Деми распустила длинные мокрые волосы и закинула их за спину. Также она сделала нюдовий макияж. Каждые горячие фото британки заводят сеть, поэтому и этот раз не стал исключением. Эротические кадры в бассейне только через час набрали более десяти тысяч лайков.