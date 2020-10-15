Сексапільна британка Демі Роуз не втомлюється підкорювати серця шанувальників еротичними образами. Цього разу модель постала в надзвичайно відвертому червоному бікіні та засвітила пишні принади.

Інстаграм-профіль відомої британської моделі Демі Роуз цілком може змагатися з найгарячішими сторінками чоловічих журналів. Дівчина не соромиться поставати у відвертому вбранні або ж зовсім без нього та щоразу заводить мережу спекотними світлинами.

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На одному з гарячих кадрів сексуальна британка еротично стояла на тлі дерев. Демі Роуз позувала спиною до камери і засвітила пишні оголені сідниці. Червоне бікіні на тонких бретелях було дуже відвертим і оголювало майже все тіло моделі.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose

На іншій світлині Демі постала, сидячи біля басейну та зануривши в нього ноги. Цього разу модель повернулась до камери й похизувалась великими пружними грудьми та тонкою талією. Краплі води на тілі Роуз робили фото ще спекотнішими та додавали кадрам перчинки.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose

Демі розпустила довге мокре волосся та закинула його на спину. Також вона зробила нюдовий макіяж. Кожні гарячі фото британки заводять мережу, тому і цей раз не став винятком. Еротичні кадри в басейні тільки за годину набрали більше десяти тисяч вподобань.