25-річна британська модель Демі Роуз влаштувала відверту зйомку на Мальдівах. Модель з пишними формами обрала сукню з пікантним розрізом і відкритим декольте, похизувавшись фантастичною фігурою перед шанувальниками.

Зірка інстаграму з майже 15-мільйонною аудиторією прихильників показала нові спекотні кадри. Фотосесію Демі Роуз організувала на одному з найвідоміших преміальних курортів – Мальдівських островах, де відпочиває у п'ятизірковому готелі.

Гаряче Демі Роуз похизувалась пишними формами у відвертому бікіні: гарячі фото 18+

На узбережжі океану модель постала не в купальнику чи крихітному бікіні, як звикли бачити її фани, а в розкішній сукні довжини максі трендового синього кольору. Однак Демі Роуз не могла обрати вбрання, яке б не дозволило показати апетитні форми. Сукня з екстремально глибоким розрізом до стегон привертала увагу до пишних сідниць знаменитості. Вона була без бретелей, тому в кадрі звабливо виглядали плечі та величезні груди Демі Роуз.

Надзвичайно відверте декольте і розріз зробили цей розкішний образ жіночним і сексуальним водночас. Модель вклала довге волосся рівно та нанесла вишуканий макіяж з сяючою помадою. Вона позувала лежачи на піску та стоячи, показавши фігуру та струнку талію у всій красі.



Демі Роуз у розкішній сукні з розрізом / Фото Instagram / @demirose



Демі Роуз у розкішній сукні з розрізом / Фото Instagram / @demirose