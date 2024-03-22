Миру та спокою усім: найсвітліші картинки-привітання з Благовіщенням
Цього року українці відзначатимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем. Тому свято відбудеться вже зовсім скоро – 25 березня.
Саме у цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку. Жінка дізналася про те, що незабаром народить Сина Божого. Тож нехай таке світле свято принесе у кожну українську домівку радісні новини.
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Сьогодні LifeStyle 24 публікує добірку привітань у картинках з Благовіщенням. Зберігайте, аби вже 25 березня надіслати їх найріднішим людям. А ми приєднуємося до всіх теплих слів та бажаємо вам злагоди й миру.