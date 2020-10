Глядачі добре знають голлівудську актрису Ребел Вілсон за комедійними ролями. Та після неймовірного схуднення кінозірка пройшла кастинги та невдовзі зіграє у першій драмі.

Перша драма у кар'єрі Ребел Вілсон

Ребел Вілсон стала однією з головних зірок проєкту The Almond And The Sea Horse ("Мигдаль і морський коник"), передає Deadline. Стрічка є кіноадаптацією однойменної книги Кейті О'Райлі. Екранізувати драматичний сюжет взявся Том Стерн, який раніше працював у Голлівуді оператором. Тому нова драма стане для нього дебютною роботою, як режисера.

Цікаво Акторка Ребел Вілсон прийшла на захід з мільйонером: фото

У центрі сюжету опиняться дві закохані пари. В кожній з них партнер мав складну травму головного мозку, що повпливало на стосунки. Та чи приведе це до розриву, чи навпаки труднощі зміцнять почуття – поки невідомо.

Наразі автори фільму затвердили трьох актрис на головні ролі. Відтак у драмі The Almond And The Sea Horse з'являться:

Ребел Вілсон

Джанет МакТір

Селін Джонс

Коли ж розпочнуться зйомки стрічки та на яку дату запланований вихід драми, поки тримається в секреті.

Фільми з Ребел Вілсон

Така роль неабияк здивувала прихильників актриси Ребел Вілсон. Все тому, що глядачі звикли бачити цю запальну білявку у голлівудських комедіях. Та, здається, Ребел Вілсон прагне кардинально змінити свою роботу: за час карантину актриса схудла на понад 20 кілограмів та заявила, що мріє грати серйозних персонажів, які не тільки веселяться, але й переживають трагедії і життєві труднощі.

Ребел Вілсон до і після схуднення / Фото Instagram / @rebelwilson

Саме пишні форми Ребел Вілсон часто допомагали їй отримати роль у комедіях. Режисери не рідко шукають таких типажних актрис, які запам'ятаються глядачам та розсмішать їх кумедними витівками.



Ребел Вілсон і Енн Гетевей у фільмі "Шахрайки" / Фото Планета кіно