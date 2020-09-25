Якщо для одних пар карантин мав руйнівні наслідки, то для комедійної актриси Ребел Вілсон це був час, щоб скинути зайві кілограми і знайти своє кохання. Наразі представниця Голлівуду має стосунки з мільйонером Джейкобом Бушем. Пара вперше здійснила світський вихід, підтвердивши чутки про роман.

Перші чутки про нові стосунки Ребел Вілсон спровокувала днями. Актриса опублікувала на інстаграм-сторінці фото з Гелен Міррен і Кейт Бекінсейл. На світлині зірку американських комедій ніжно обіймав чоловік. Згодом інсайдери журналу People повідомили, що новим обранцем Ребел Вілсон є бізнесмен з мільйонними статками Джейкоб Буш.

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Та не минуло й тижня, як закохані змусили говорити про себе весь світ. Ребел Вілсон і Джейкоб Буш прийшли на благодійний захід, організований королем Монако Альбертом ІІ.

Перед камерами голлівудська актриса позувала у розкішній вечірній сукні від Rene Ruiz. Блискуче вбрання тільки підкреслило, наскільки Ребел Вілсон схудла за останні місяці. А от поряд з актрисою залюбки красувався її бойфренд Джейкоб Буш.

Що відомо про стосунки Ребел Вілсон і Джейкоба Буша

За словами інсайдерів західних ЗМІ, пара познайомилась ще у 2019 році на вечірці спільних друзів. Саме знайомі Ребел Вілсон і Джейкоба Буша допомогли втримати романтичні стосунки, коли актриса поїхала на роботу в Австралію, а її коханий залишився керувати бізнесом у Лос-Анджелесі. Коли ж зйомки нового фільму завершились, Ребел повернулась до США та приділила весь свій час новому обранцю.

"Вони офіційно є хлопцем і дівчиною. Він джентльмен, має консервативні манери і добре до неї ставиться. Джейкоб дбає про здоров'я, тому вони мотивують один одного", – розповів інсайдер.

Відомо, що Джейкоб Буш народився у родині бізнесменів. Його батьки мають сімейну справу – пивоварню Anheuser-Busch. У 2016 році Джейкоб з друзями заснували власну компанію Son's Beer. Партнерами по бізнесу стали його друзі Елліотт Тейлор і Карло Мондаві. Наразі статки оцінюють у мільйони доларів, а Джейкоб Буш має елітну нерухомість, автопарк та яхту.