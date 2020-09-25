Если для одних пар карантин имел разрушительные последствия, то для комедийной актрисы Ребел Уилсон это было время, чтобы сбросить лишние килограммы и найти свою любовь. Сейчас у представительницы Голливуда отношения с миллионером Джейкобом Бушем. Пара впервые совершила светский выход, подтвердив слухи о романе.

Первые слухи о новых отношениях Ребел Уилсон спровоцировала на днях. Актриса опубликовала на инстаграм-странице фото с Хелен Миррен и Кейт Бекинсейл. На фотографии звезду американских комедий нежно обнимал мужчина. Впоследствии инсайдеры журнала People сообщили, что новым избранником Ребел Уилсон является бизнесмен с миллионным состоянием Джейкоб Буш.

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Но не прошло и недели, как влюбленные заставили говорить о себе весь мир. Ребел Уилсон и Джейкоб Буш пришли на благотворительное мероприятие, организованное королем Монако Альбертом II.

Перед камерами голливудская актриса позировала в роскошном вечернем платье от Rene Ruiz. Блестящий наряд только подчеркнул, насколько Ребел Уилсон похудела за последние месяцы. А вот рядом с актрисой охотно красовался ее бойфренд Джейкоб Буш.

Что известно об отношениях Ребел Уилсон и Джейкоба Буша

По словам инсайдеров западных СМИ, пара познакомилась еще в 2019 году на вечеринке общих друзей. Именно знакомые Ребел Уилсон и Джейкоба Буша помогли удержать романтические отношения, когда актриса уехала на работу в Австралию, а ее возлюбленный остался руководить бизнесом в Лос-Анджелесе. Когда же съемки нового фильма завершились, Ребел вернулась в США и уделила все свое время новому избраннику.

"Они официально являются парнем и девушкой. Он джентльмен с консервативными манерами и хорошо к ней относится. Джейкоб заботится о здоровье, поэтому они мотивируют друг друга", – рассказал инсайдер.

Известно, что Джейкоб Буш родился в семье бизнесменов. У его родителей семейное дело – пивоварня Anheuser-Busch. В 2016 году Джейкоб с друзьями основали собственную компанию Son's Beer. Партнерами по бизнесу стали его друзья Эллиотт Тейлор и Карло Мондави. Сейчас состояние оценивается в миллионы долларов, а Джейкоб Буш имеет элитную недвижимость, автопарк и яхту.