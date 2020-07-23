Знаменитая голливудская актриса Ребел Уилсон, известная благодаря десяткам успешных комедий, похудела. Звезда показала в сети результаты борьбы с лишними килограммами и ошеломила поклонников

Ребел Уилсон: до и после похудения

Новые фото Ребел Уилсон опубликовала на инстаграм-странице. В отличие от певицы Адель, которая также поразила резким похудением, актриса решила демонстрировать все изменения своего тела в сети. Таким образом Ребел Уилсон может вдохновить поклонников повторить ее успех в борьбе с лишним весом.

Читайте также На что готовы голливудские актеры ради роли: 7 историй, которые смогут удивить

Секретом актрисы стали физические упражнения, которые она выполняет под наблюдением личного тренера. Чуть ли не ежедневно Ребел Уилсон выходит на пробежку, делая эффектные фото на фоне невероятных пейзажей в Калифорнии.

Кроме того, звезда комедий следит за своим питанием, что тоже помогает ей терять вес. Сейчас Ребел Уилсон призналась, что избавилась от 20 килограммов. Поразительную разницу можно увидеть, сравнив кадры из фильма "Ну неужели не романтично?" 2019 года и нынешние фото. Но на этом актриса не будет останавливаться: к концу года она хочет сбросить 73 килограмма лишнего веса и стать стройной.

Ребел Уилсон до и после похудения / Фото Instagram / @rebelwilson

Ребел Уилсон в фильмах

Повлияет ли похудение на актерскую карьеру Ребел Уилсон, пока прогнозировать сложно. Звезда прославилась благодаря своим пышным формам. Журналисты LifeStyle 24 подобрали кадры из самых популярных фильмов с участием Ребел Уилсон.



Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй в фильме "Мошенницы" / Фото Планета кино



Ребел Уилсон в комедии "Ну неужели не романтично"​ / Фото Ivi



Ребекка Уилсон в фильме "Как стать одиноким"​ / Фото Page Six



Комедия "Холостячки" с Ребел Уилсон / Фото Page Six