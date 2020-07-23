Знаменита голлівудська акторка Ребел Вілсон, відома завдяки десяткам успішних комедій, схудла. Зірка показала у мережі результати своєї боротьби із зайвими кілограмами та приголомшила прихильників

Ребел Вілсон: до і після схуднення

Нові фото Ребел Вілсон опублікувала на інстаграм-сторінці. На відміну від співачки Адель, яка також приголомшила різким схудненням, акторка вирішила демонструвати всі зміни свого тіла в мережі. Таким чином Ребел Вілсон може надихнути прихильників повторити її успіх у боротьбі із зайвою вагою.

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Секретом акторки стали фізичні вправи, які вона виконує під наглядом особистого тренера. Ледь не щодня Ребел Вілсон виходить на пробіжку, роблячи ефектні фото на фоні неймовірних краєвидів у Каліфорнії.

Окрім цього, зірка комедій стежить за своїм харчуванням, що теж допомагає їй втрачати вагу. Наразі Ребел Вілсон зізналась, що позбулась 20 кілограмів. Разючу різницю можна побачити, порівнявши кадри з фільму "Ну невже не романтично?" 2019 року та теперішні фото. Та на цьому акторка не буде зупинятись: до кінця року вона хоче скинути 73 кілограми зайвої ваги та стати стрункою.

Ребел Вілсон до і після схуднення / Фото Instagram / @rebelwilson

Ребел Вілсон у фільмах

Чи повпливає схуднення на акторську кар'єру Ребел Вілсон, поки прогнозувати складно. Зірка прославилась завдяки своїм пишним формам. Журналісти LifeStyle 24 підібрали кадри з найпопулярніших фільмів за участю Ребел Вілсон.



Ребел Вілсон і Енн Гетевей у фільмі "Шахрайки" / Фото Планета кіно



Ребел Вілсон у комедії "Ну невже не романтично" / Фото Ivi



Ребека Вілсон у фільмі "Як стати самотнім" / Фото Page Six



Комедія "Холостячки" з Ребел Вілсон / Фото Page Six