Зрители хорошо знают голливудскую актрису Ребел Уилсон по комедийным ролям. Но после невероятного похудения кинозвезда прошла кастинги и вскоре сыграет в первой драме.

Первая драма в карьере Ребел Уилсон

Ребел Уилсон стала одной из главных звезд проекта The Almond And The Sea Horse ("Миндаль и морской конек"), передает Deadline. Лента является киноадаптацией одноименной книги Кейти О'Райли. Экранизировать драматический сюжет взялся Том Стерн, ранее работавший в Голливуде оператором. Поэтому новая драма станет для него дебютной работой как режиссера.

Интересно Актриса Ребел Уилсон пришла на мероприятие с миллионером: фото

В центре сюжета окажутся две влюбленные пары. В каждой из них партнер имел сложную травму головного мозга, что повлияло на отношения. Но приведет ли это к разрыву, или наоборот трудности укрепят чувства – пока неизвестно.

Сейчас авторы фильма утвердили трех актрис на главные роли. Поэтому в драме The Almond And The Sea Horse появятся:

Ребел Уилсон

Джанет МакТир

Селин Джонс

Когда же начнутся съемки фильма и на какую дату запланирован выход драмы, пока держится в секрете.

Фильмы с Ребел Уилсон

Такая роль очень удивила поклонников актрисы Ребел Уилсон. Все потому, что зрители привыкли видеть эту зажигательную блондинку в голливудских комедиях. Но, кажется, Ребел Уилсон стремится кардинально изменить свою работу: за время карантина актриса похудела более чем на 20 килограммов и заявила, что мечтает играть серьезных персонажей, которые не только веселятся, но и переживают трагедии и жизненные трудности.

Ребел Уилсон до и после похудения / Фото Instagram / @rebelwilson

Именно пышные формы Ребел Уилсон часто помогали ей получить роль в комедиях. Режиссеры нередко ищут таких типажных актрис, которые запомнятся зрителям и рассмешат их забавными выходками.



Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй в фильме "Мошенницы" / Фото Планета кино