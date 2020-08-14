Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, має фантастичну фігуру, проте хизується нею у відвертих вбраннях досить рідко. Відпустка стала гарною нагодою, щоб показати тіло в купальнику. Зірка засвітила пружні сідниці та підтягнутий живіт в білому бікіні.

TAYANNA належить до числа тих українських артистів, які наважились на закордонну відпустку попри ризики пандемії коронавірусу. Разом з сином Даніелем вона відпочивала у сонячній Туреччині, яку цьогоріч обирає для літніх поїздок весь вітчизняний шоу-біз. В інстаграмі вона показала, як минула її відпустка. Без гарячих фото в купальнику не обійшлось.

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Співачка позувала на тлі Середземного моря в білому бікіні, яке вигідно підкреслювало не лише її спокусливі форми, а й засмагу. TAYANNA у бюстгальтері на бретелях та трусиках обернулась до камери в профіль. З такого ракурсу якнайвигідніше виглядала її ідеальна фігура.

Зірка стежить за своїм харчуванням та має суворий режим тренувань, результат яких неможливо не помітити. Пружні сідниці та підтягнутий живіт TAYANNA зводить з розуму як чоловічу, так і жіночу аудиторію. Пляжний образ вона доповнила темною кепкою, а світле волосся зібрала у хвіст. Вона не стала показувати обличчя на камеру, хоч і не соромиться позувати без макіяжу.

Зазначимо, що на відпочинку в Туреччині TAYANNA поборола свій страх висоти. Як з'ясувалось, зірка боялась підніматися пішки вище 5 поверху, проте наважилась на політ на параплані в тандемі з інструктором. Свої враження від пережитого вона зняла на камеру, показавши й фантастичний вигляд на Середземне море. Відпустка співачки вже завершилась й вона готова знову повернутись до творчості.

"Відпустка закінчилась, море наповнило енергією, думки стали на місця... Хочеться увірватись в роботу з повною силою: творити і йти до своєї мети", – написала TAYANNA.