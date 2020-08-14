Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, имеет фантастическую фигуру, однако щеголяет ею в откровенных нарядах довольно редко. Отпуск стал хорошей возможностью, чтобы показать тело в купальнике. Звезда продемонстрировала упругие ягодицы и подтянутый живот в белом бикини.

TAYANNA принадлежит к числу тех украинских артистов, которые решились на заграничный отпуск несмотря на риски пандемии коронавируса. Вместе с сыном Даниэлем она отдыхала в солнечной Турции, которую в этом году выбирает для летних поездок весь отечественный шоу-бизнес. В инстаграме она показала, как прошел ее отпуск. Без горячих фото в купальнике не обошлось.

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Певица позировала на фоне Средиземного моря в белом бикини, которое выгодно подчеркивало не только ее соблазнительные формы, но и загар. TAYANNA в бюстгальтере на бретелях и трусиках обернулась к камере в профиль. С такого ракурса выгоднее всего выглядела ее идеальная фигура.

Звезда следит за своим питанием и имеет строгий режим тренировок, результат которых невозможно не заметить. Упругие ягодицы и подтянутый живот TAYANNA сводит с ума как мужскую, так и женскую аудиторию. Пляжный образ она дополнила черной кепкой, а светлые волосы собрала в хвост. Она не стала показывать лицо на камеру, хоть и не стесняется позировать без макияжа.

Отметим, что на отдыхе в Турции TAYANNA поборола свой страх высоты. Как выяснилось, звезда боялась подниматься пешком выше 5 этажа, однако решилась на полет на параплане в тандеме с инструктором. Свои впечатления от пережитого она сняла на камеру, показав и фантастический вид на Средиземное море. Отпуск певицы уже завершился и она готова снова вернуться к творчеству.

"Отпуск закончился, море наполнило энергией, мысли стали на места... Хочется ворваться в работу с полной силой творить и идти к своей цели", – написала TAYANNA.