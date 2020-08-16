Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова продовжує насолоджуватися кожною миттю особливого стану. Зірка поділилася яскравими світлинами, на яких показала бездоганний літній образ для вагітних.

Світлана Тарабарова належить до жінок українського шоу-бізнесу, які виходять з карантину при надії. Артистка вже розсекретила, що чекає на появу доньки та влаштувала святкову вечірку з цієї нагоди. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі вона вкотре поділилася чудовим літнім образом, який підійде для майбутніх матусь.

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Літній look вагітної Світлани Тарабарової

Знаменитість перебуває на 9 місяці вагітності і обирає вбрання, які б гарно підкреслювали її особливий стан. В останній публікації зірка позувала у красивій білій сукні з розрізами збоку. Увагу на чималому животику зіркова матуся закцентувала за допомогою пояса-мотузки. Вона зображена, стоячи босоніж на понтоні біля води. Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

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Мальовничі знімки неабияк потішили підписників виконавиці. За декілька годин фоловери вподобали допис понад 13 тисяч разів. У коментарях вони активно залишають приємні слова. Світлана зазначили, що якщо публікація набере 30 тисяч вподобань, то вона розповість, як на дев'ятому місяці вагітності можна ніжно станцювати, як балерина.