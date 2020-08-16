У білій сукні біля озера: вагітна Світлана Тарабарова підкорила бездоганним образом – фото
Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова продовжує насолоджуватися кожною миттю особливого стану. Зірка поділилася яскравими світлинами, на яких показала бездоганний літній образ для вагітних.
Світлана Тарабарова належить до жінок українського шоу-бізнесу, які виходять з карантину при надії. Артистка вже розсекретила, що чекає на появу доньки та влаштувала святкову вечірку з цієї нагоди. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі вона вкотре поділилася чудовим літнім образом, який підійде для майбутніх матусь.
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Літній look вагітної Світлани Тарабарової
Знаменитість перебуває на 9 місяці вагітності і обирає вбрання, які б гарно підкреслювали її особливий стан. В останній публікації зірка позувала у красивій білій сукні з розрізами збоку. Увагу на чималому животику зіркова матуся закцентувала за допомогою пояса-мотузки. Вона зображена, стоячи босоніж на понтоні біля води. Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.
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Мальовничі знімки неабияк потішили підписників виконавиці. За декілька годин фоловери вподобали допис понад 13 тисяч разів. У коментарях вони активно залишають приємні слова. Світлана зазначили, що якщо публікація набере 30 тисяч вподобань, то вона розповість, як на дев'ятому місяці вагітності можна ніжно станцювати, як балерина.