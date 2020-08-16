Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова продолжает наслаждаться каждым мгновением особого состояния. Звезда поделилась яркими фотографиями, на которых показала безупречный летний образ для беременных.

Светлана Тарабарова принадлежит к тем женщинам украинского шоу-бизнеса, которые выходят из карантина беременными. Артистка уже рассекретила, что ждет появления дочери и устроила праздничную вечеринку по этому случаю. Теперь на личной странице в иИнстаграме она в который раз поделилась замечательным летним образом, который подойдет для будущих мамочек.

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Летний look беременной Светланы Тарабаровой

Знаменитость находится на 9 месяце беременности и выбирает наряды, которые бы красиво подчеркивали ее особое состояние. В последней публикации звезда позировала в красивом белом платье с разрезами сбоку. Внимание на немалом животике звездная мамочка акцентировала с помощью пояса-веревки. Она стоит босиком на понтоне у воды. Волосы знаменитость уложила ровно, также сделала легкий макияж.

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Живописные снимки изрядно порадовали подписчиков исполнительницы. За несколько часов фолловеры лайкнули сообщение более 13 тысяч раз. В комментариях они активно оставляют приятные слова. Светлана отметила, что если публикация наберет 30 тысяч лайков, то она расскажет, как на девятом месяце беременности можно нежно станцевать, как балерина.