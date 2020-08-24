25-річна американська модель Демі Роуз завела мережу новим відвертим фото в бікіні. Сексапільна знаменитість постала на тлі піщаного пляжу, показавши в кадрі пишні груди й звабливу талію.

Особиста сторінка Демі Роуз в інстаграмі нагадує підбірку світлин найкращих випусків чоловічого глянцю Playboy. Проте пікантні фото в купальниках, сукнях з неймовірно відкритим декольте й навіть без білизни – звична справа для моделі, 14-мільйонна аудиторія якої не перестає захоплюватись її розкішними формами.

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Зараз Демі Роуз перебуває на відпочинку на острові Ібіца, що в Середземному морі. Цього літнього сезону вона вже встигла поподорожувати світом й показати чимало купальників під час відвертих зйомок. Для чергової фотосесії модель обрала бікіні з тропічним принтом, бюстгальтер якого прикрашали рюші.

Груди Демі Роуз виглядали дуже еротично завдяки відкритому верху бікіні. До того ж, знаменитість випнула їх на камеру, обпершись на дерев'яне перило. У кадрі вона показала й струнку талію та підтягнуті сідниці. Образ зірки був дуже сексуальним, проте на світлині вона виглядала милою завдяки косичці, легкому сяючому макіяжу й усмішці.

"Світитися зсередини", – влучно написала Демі Роуз.