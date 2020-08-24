25-летняя американская модель Деми Роуз завела Сеть новым откровенным фото в бикини. Сексапильная знаменитость предстала на фоне песчаного пляжа, показав в кадре пышную грудь и обольстительную талию.

Личная страница Деми Роуз в инстаграме напоминает подборку фотографий лучших выпусков мужского глянца Playboy. Однако пикантные фото в купальниках, платьях с невероятно открытым декольте и даже без белья – обычное дело для модели, 14-миллионная аудитория которой не перестает восхищаться ее роскошными формами.

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Сейчас Деми Роуз находится на отдыхе на острове Ибица, в Средиземном море. В этом летнем сезоне она уже успела попутешествовать по миру и показать немало купальников во время откровенных съемок. Для очередной фотосессии модель выбрала бикини с тропическим принтом, бюстгальтер которого украшали рюши.

Грудь Деми Роуз выглядела очень эротично благодаря открытому верху бикини. К тому же, знаменитость выставила ее на камеру, облокотившись на деревянное перило. В кадре она показала и стройную талию и подтянутые ягодицы. Образ звезды был очень сексуальным, однако на фотографии она выглядела милой благодаря косичке, легкому сияющему макияжу и улыбке.

"Светиться изнутри", – удачно подметила Деми Роуз.