Українська танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко знялась в еротичній фотосесії. Зірка постала в ніжно-рожевому боді та похизувалась бездоганною фігурою й стрункими ніжками.

Відома танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилась відвертою зйомкою на особистій сторінці в інстаграмі. Вона похизувалась бездоганною фігурою, яку й раніше показувала в ефірах танцювального проєкту.

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Хореографиня постала перед об'єктивом камери на сірому тлі. Вона грайливо позувала та всіляко демонструвала свою сексуальність. Олена Шоптенко вдягнула ніжно-рожеве боді на блискавці з принтом, що імітував татуювання на тілі. Вбрання підкреслювало апетитні форми танцівниці та засвітило її пружні груди.



Олена Шоптенко у відвертому боді / Instagram / @alena_shoptenko

Олена Шоптенко вклала волосся прямими хвилями та залишила його розпущеним. Пікантності образу додавав насичений макіяж. Очі хореографині підкреслювали чорні smokey eyes, а на губах красувалась нюдова матова помада.



Олена Шоптенко у відвертому боді / Instagram / @alena_shoptenko

Під фото Олена Шоптенко опублікувала допис про історію її навчання нового стилю танців. Жінка зазначила, що зараз дуже важливо навчатися новому. "Чим більше нового ви навчитесь в житті, тим краща буде ваша координація тіла і розуму. А опинитися босоніж іноді корисніше, ніж в найкрасивіших туфлях на підборах", – написала Олена.



Олена Шоптенко у відвертому боді / Instagram / @alena_shoptenko