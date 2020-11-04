Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко снялась в эротической фотосессии. Звезда предстала в нежно-розовом боди и похвасталась безупречной фигурой и стройными ножками.

Известная танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко поделилась откровенной съемкой на личной странице в инстаграме. Она похвасталась безупречной фигурой, которую и раньше показывала в эфирах танцевального проекта.

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Хореограф предстала перед объективом камеры на сером фоне. Она игриво позировала и всячески демонстрировала свою сексуальность. Алена Шоптенко надела нежно-розовое боди на молнии с принтом, который имитировал татуировку на теле. Наряд подчеркивал аппетитные формы танцовщицы и засветил ее упругую грудь.



Алена Шоптенко в откровенном боди / Instagram / @alena_shoptenko

Алена Шоптенко уложила волосы прямыми волнами и оставила их распущенными. Пикантности образу добавлял насыщенный макияж. Глаза хореографа подчеркивали черные smokey eyes, а на губах красовалась нюдовая матовая помада.



Алена Шоптенко в откровенном боди / Instagram / @alena_shoptenko

Под фото Алена Шоптенко опубликовала сообщение об истории ее обучения новому стилю танцев. Женщина отметила, что сейчас очень важно учиться новому. "Чем больше нового вы научитесь в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", – написала Алена.



Алена Шоптенко в откровенном боди / Instagram / @alena_shoptenko