Автори "Скаженого весілля 3" поділились курйозними кадрами зі зйомок: фото
В Україні тривають зйомки комедії "Скажене весілля 3". Автори фільму не приховують: на глядачів чекатиме ще більше гумору та кумедних ситуацій. А щоб це довести, у мережі опублікували емоційні кадри зі зйомок, які вже розвеселили кіноманів.
Знімки з'явились на інстаграм-сторінці кінопроєкту. На фото можна побачити головних акторів "Скаженого весілля 3", які демонструють різні емоції: від радості до подиву і гніву.
Цікаво Прем'єри серпня в Україні: які вітчизняні фільми вийдуть у прокат
"Емоції акторів б’ють через край, а це значить, що сюжет фільму здивує вас неабиякими крутими поворотами. Творці найкращої комедії по-іншому не вміють: буде втричі скаженіше та смішніше!" – зазначили представники фільму.
Зйомки "Скаженого весілля 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official
Емоційні кадри зі "Скаженого весілля 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official
Зйомки української комедії / Фото Instagram / @crazywedding3_official
"Скажене весілля 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official
Юрій Горбунов зіграє тамаду / Фото Instagram / @crazywedding3_official
Яскравих кадрів не бракуватиме "Скаженому весіллю 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official
Сюжет "Скаженого весілля 3"
У центрі комедії "Скажене весілля 3" опиниться все та ж українська родина Сердюків. Директор музею Василь вже видав заміж двох доньок, тому залишається тільки молодший син, який теж готується створити сім'ю. І, як у випадку з дівчатами, хлопець не має наміру зважати на побажання батька: він освідчується циганці. Тому Василь Сердюк не просто організує чергове скажене весілля, але й познайомиться з бароном.
"Третя частина буде просто вибуховою! Обіцяємо багато циганського колориту та драйву – знову будуть погоні, а ще коні, люди, циганська бричка і, навіть, циганський табір прямо у дворі Василя. Уявіть усе розмаїття україно-ромського весілля, це неймовірно яскраво та весело, справжній шквал емоцій та кольорів", – розповів продюсер та актор Юрій Горбунов.
Головні актори "Скаженого весілля 3"
- Катерина Файн
- В'ячеслав Хостікоєв
- Назар Задніпровський
- Леся Самаєва
- Поліна Василина
- Джиммі Воха-Воха
- Олександр Кобзар
- Віра Кобзар
- Інна Приходько
- Арам Арзуманян
- Юрій Горбунов
- Потап
- Олексій Завгородній (Позитив)
- MONATIK
- Олег Винник