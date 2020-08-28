В Україні тривають зйомки комедії "Скажене весілля 3". Автори фільму не приховують: на глядачів чекатиме ще більше гумору та кумедних ситуацій. А щоб це довести, у мережі опублікували емоційні кадри зі зйомок, які вже розвеселили кіноманів.

Знімки з'явились на інстаграм-сторінці кінопроєкту. На фото можна побачити головних акторів "Скаженого весілля 3", які демонструють різні емоції: від радості до подиву і гніву.

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"Емоції акторів б’ють через край, а це значить, що сюжет фільму здивує вас неабиякими крутими поворотами. Творці найкращої комедії по-іншому не вміють: буде втричі скаженіше та смішніше!" – зазначили представники фільму.



Зйомки "Скаженого весілля 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official



Емоційні кадри зі "Скаженого весілля 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official



Зйомки української комедії / Фото Instagram / @crazywedding3_official



"Скажене весілля 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official



Юрій Горбунов зіграє тамаду / Фото Instagram / @crazywedding3_official



Яскравих кадрів не бракуватиме "Скаженому весіллю 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official

Сюжет "Скаженого весілля 3"

У центрі комедії "Скажене весілля 3" опиниться все та ж українська родина Сердюків. Директор музею Василь вже видав заміж двох доньок, тому залишається тільки молодший син, який теж готується створити сім'ю. І, як у випадку з дівчатами, хлопець не має наміру зважати на побажання батька: він освідчується циганці. Тому Василь Сердюк не просто організує чергове скажене весілля, але й познайомиться з бароном.

"Третя частина буде просто вибуховою! Обіцяємо багато циганського колориту та драйву – знову будуть погоні, а ще коні, люди, циганська бричка і, навіть, циганський табір прямо у дворі Василя. Уявіть усе розмаїття україно-ромського весілля, це неймовірно яскраво та весело, справжній шквал емоцій та кольорів", – розповів продюсер та актор Юрій Горбунов.

Головні актори "Скаженого весілля 3"