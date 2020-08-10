В Україні розпочались зйомки 3 частини комедійного фільму "Скажене весілля". Автори проєкту вже прокоментували стрічку та заявили, що на глядачів чекатиме ще більше зірок та гумору.

Сюжет фільму

Про це розповіли представники Film Group, що займається створенням комедії. За словами авторів проєкту, у "Скаженому весіллі 3" події розгортатимуться 4 роки після попередньої стрічки. У центрі кумедної історії постане директор музею Василь Середюк та його родина. Двох доньок він вже видав заміж, тому залишається молодший син.

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Та і парубок не став догоджати батьку. Захар закохався у циганку, тому на його батьків чекає знайомство з бароном. До всього Василь Середюк переживає кризу середнього віку, відтак переконані, що комедія вийде і справді вибуховою.

"Третя частина буде просто вибуховою! Обіцяємо багато циганського колориту та драйву – знову будуть погоні, а ще коні, люди, циганська бричка і, навіть, циганський табір прямо у дворі Василя. Уявіть усе розмаїття україно-ромського весілля, це неймовірно яскраво та весело, справжній шквал емоцій та кольорів", – розповів продюсер та актор Юрій Горбунов.

Та і в інших героїв "Скаженого весілля" будуть свої перипетії. Так, до отця Євлампія приїде настоятелька Грушевського монастиря. Водночас полковник Попадюк натхненно працюватиме над розкриттям злочинів, а у тамади Назарія з'явиться нова пасія.

"Скажене весілля 3": перші кадри зі зйомок / Фото Film Group

Головні актори стрічки "Скажене весілля 3"