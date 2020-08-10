В Украине начались съемки 3 части комедийного фильма "Сумасшедшая свадьба". Авторы проекта уже прокомментировали ленту и заявили, что зрителей ждет еще больше звезд и юмора.

Сюжет фильма

Об этом рассказали представители Film Group, которые занимаются созданием комедии. По словам авторов проекта, в "Сумасшедшей свадьбе 3" события будут разворачиваться через 4 года после предыдущей ленты. В центре забавной истории предстанет директор музея Василий Середюк и его семья. Двух дочерей он уже выдал замуж, поэтому остается младший сын.

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И парень не стал угождать отцу. Захар влюбился в цыганку, поэтому его родителей ждет знакомство с бароном. Ко всему Василий Середюк переживает кризис среднего возраста, поэтому убеждены, что комедия выйдет действительно взрывной.

"Третья часть будет просто взрывной! Обещаем много цыганского колорита и драйва – снова будут погони, а еще кони, люди, цыганская бричка и, даже, цыганский табор прямо во дворе Василия. Представьте все разнообразие украинско-цыганской свадьбы, это невероятно ярко и весело, настоящий шквал эмоций и цветов", – рассказал продюсер и актер Юрий Горбунов.

Да и у других героев "Сумасшедшей свадьбы" будут свои перипетии. Так, к отцу Евлампию приедет настоятельница Грушевского монастыря. В то же время полковник Попадюк будет вдохновенно работать над раскрытием преступлений, а у тамады Назария появится новая пассия.

"Сумасшедшая свадьба 3": первые кадры со съемок / Фото Film Group

Главные актеры ленты "Сумасшедшая свадьба 3"