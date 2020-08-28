В Украине продолжаются съемки комедии "Сумасшедшая свадьба 3". Авторы фильма не скрывают: зрителей ждет еще больше юмора и забавных ситуаций. А чтобы это доказать, в сети опубликовали эмоциональные кадры со съемок, которые уже развеселили киноманов.

Снимки появились на инстаграм-странице кинопроекта. На фото можно увидеть главных актеров "Сумасшедшей свадьбы 3", которые демонстрируют различные эмоции: от радости до удивления и гнева.

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"Эмоции актеров бьют через край, а это значит, что сюжет фильма удивит вас незаурядными крутыми поворотами. Создатели лучшей комедии по-другому не умеют: будет втрое пояростнее и смешнее!" – отметили представители фильма.

Съемки "Сумасшедшей свадьбы 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official

Эмоциональные кадры из "Сумасшедшей свадьбы 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official

Съемки украинской комедии / Фото Instagram / @crazywedding3_official

"Сумасшедшая свадьбы 3" / Фото Instagram / @crazywedding3_official

Юрий Горбунов сыграет тамаду / Фото Instagram / @crazywedding3_official

Ярких кадров будет достаточно / Фото Instagram / @crazywedding3_official

Сюжет "Сумасшедшей свадьбы 3"

В центре комедии "Сумасшедшая свадьба 3" окажется все та же украинская семья Сердюков. Директор музея Василий уже выдал замуж двух дочерей, поэтому остается только младший сын, который тоже готовится создать семью. И, как в случае с девушками, парень не намерен учитывать пожелания отца: он признается в любви цыганке. Поэтому Василий Сердюк не просто организует очередную сумасшедшую свадьбу, но и познакомится с бароном.

"Третья часть будет просто взрывной! Обещаем много цыганского колорита и драйва – снова будут погони, а еще лошади, люди, цыганская бричка и даже цыганский табор прямо во дворе Василия. Представьте все разнообразие украинско-цыганской свадьбы, это невероятно ярко и весело, настоящий шквал эмоций и цветов", – рассказал продюсер и актер Юрий Горбунов.

Главные актеры " бешеной свадьбы 3"