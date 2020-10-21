Стрічка "007: Не час помирати" стала однією з найбільш обговорюваних у світі. І днями з'явилась нова приголомшлива деталь про фільм: виявилось, що автори витратили 60 тисяч євро на "Кока-колу". Для чого їм потрібно була газована вода – дізнавайтесь у матеріалі.

На що витратили шалену суму

Цікаві деталі зйомок відкрив постановник трюків Лі Моррісон. Днями він дав відверте інтерв'ю журналу NME, під час якого пригадав додаткові витрати на знімальному майданчику.

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Виявилось, що авторам "007: Не час помирати" довелось купити понад 30 тисяч літрів "Кока-коли", що обійшлось у близько 60 тисяч євро. Однак куштувати напій ніхто не мав наміру: солодку воду придбали для того, щоб її вилити на асфальт.

В одному з кадрів Джеймс Бонд мчить на мотоциклі вулицею та перелітає на нього через стіну. Однак каскадери все не могли цього зробити, оскільки бруківка на вулиці була занадто слизькою. Щоб не травмувати дублера Деніела Крейга, автори проєкту вирішили зробити асфальт липким, виливши на нього солодку воду. І тільки тоді каскадер Пол Едвардс зміг зробити небезпечний трюк, що стане окрасою нового фільму "007: Не час помирати".



Фантастичний трюк з мотоциклом у "007: Не час помирати" / Фото Twitter / @007

Окрім цього, Лі Моррісон зізнався, що не вперше вдається до такого рішення. А все тому, що після завершення знімального процесу дорогу можна легко вимити від газованої води.

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Що відомо про фільм "007: Не час помирати"

Прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда переносили кілька разів. Наразі вихід стрічки "007: Не час помирати" запланований на 2 квітня 2021 року.

У центрі сюжету – спецагент Джеймс Бонд, який після років роботи вирішує піти у відставку. Та спокійні будні йому можуть тільки снитись: Фелікс Лейтер приходить до знаменитого шпигуна та розповідає, що невідомі викрали вченого, який здатен розробити новітню зброю масового знищення.

Розслідуючи загадкову справу, Джеймс Бонд зіткнеться з найнебезпечнішим противником. Відтак на глядачів чекає дивовижний екшн, який зможе вразити глядачів.

Та не тільки сюжет підкорив кіноманів, але й факт, що це остання робота Деніела Крейга в ролі агента 007. Хто ж замінить актора у наступних фільмах франшизи – невідомо.

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