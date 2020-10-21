Лента "007: не время умирать" стала одной из самых обсуждаемых в мире. И на днях появилась новая потрясающая деталь о фильме: оказалось, что авторы потратили 60 тысяч евро на "Кока-колу". Для чего им нужно была газировка – узнавайте в материале.

На что потратили огромную сумму

Интересные детали съемок открыл постановщик трюков Ли Моррисон. На днях он дал откровенное интервью журналу NME, во время которого вспомнил дополнительные расходы на съемочной площадке.

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Оказалось, что авторам "007: Не время умирать" пришлось купить более 30 тысяч литров "Кока-колы", что обошлось в около 60 тысяч евро. Однако пробовать напиток никто не намеревался: сладкую воду приобрели для того, чтобы ее вылить на асфальт.

В одном из кадров Джеймс Бонд мчится на мотоцикле по улице и перелетает на нем через стену. Однако каскадеры все не могли этого сделать, поскольку брусчатка на улице была слишком скользкой. Чтобы не травмировать дублера Дэниела Крейга, авторы проекта решили сделать асфальт липким, вылив на него сладкую воду. И только тогда каскадер Пол Эдвардс смог сделать опасный трюк, что станет украшением нового фильма "007: не время умирать".

Фантастический трюк с мотоциклом в "007: Не время умирать" / Фото Twitter / @007

Кроме этого, Ли Моррисон признался, что не впервые прибегает к такому решению. А все потому, что после завершения съемочного процесса дорогу можно легко вымыть от газировки.

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Что известно о фильме "007: Не время умирать"

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде переносили несколько раз. Сейчас выход ленты "007: Не время умирать" запланирован на 2 апреля 2021 года.

В центре сюжета – спецагент Джеймс Бонд, который после многих лет работы решает уйти в отставку. Но спокойные будни ему могут только сниться: Феликс Лейтер приходит к знаменитому шпиону и рассказывает, что неизвестные похитили ученого, который способен разработать новейшее оружие массового уничтожения.

Расследуя загадочное дело, Джеймс Бонд столкнется с самым опасным противником. Зрителей ждет удивительный экшн, который сможет их поразить.

Но не только сюжет покорил киноманов, но и факт, что это последняя работа Дэниела Крэйга в роли агента 007. Кто же заменит актера в следующих фильмах франшизы – неизвестно.

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