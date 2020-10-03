Одну из самых ожидаемых лент этой осени "007: Не время умирать" в очередной раз перенесли. Фильм должны были презентовать 12 ноября этого года, однако его перенесли на 2 апреля 2021 года.

Перенесенную дату долгожданного фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" сообщило Associated Press. Премьера ленты состоится 2 апреля 2021 года.

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Издание ссылается на представителей Universal Pictures Майкла Уилсона и Барбару Брокколи, которые написали о переносе фильма на следующий год в своих социальных сетях. Такое решение пришлось принять из-за пандемии коронавируса.

Ленту об агенте 007 сначала должны были презентовать в апреле этого года, однако дату перенесли на 12 ноября в Великобритании и 20 ноября в США. Отметим, что это был один из первых голливудских фильмов, премьеру которого перенесли еще до закрытия всех кинотеатров и начала карантина. Они остаются закрытыми в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Пятая и финальная лента о Джеймсе Бонде, которого исполняет знаменитый Дэниел Крейг, точно поразит всех поклонников шпионских фильмов. Недавно был представлен украинский трейлер к ленте. А также создатели фильма решили заинтриговать зрителей и показали новые кадры фильма в клипе Билли Айлиш.

Смотреть "007: Не время умирать": Официальный трейлер онлайн