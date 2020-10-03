Одну з найочікуваніших стрічок цієї осені "007: Не час помирати" вкотре перенесли. Фільм мали презентувати 12 листопада цього року, однак її перенесли на 2 квітня 2021 року.

Перенесену дату довгоочікуваного фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" повідомило Associated Press. Прем'єра стрічки відбудеться 2 квітня 2021 року.

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Видання посилається на представників Universal Pictures Майкла Вілсона та Барбару Брокколі, котрі написали про перенесення фільму на наступний рік у своїх соціальних мережах. Таке рішення довелося прийняти через пандемію коронавірусу.

Стрічку про агента 007 спочатку мали презентувати у квітні цього року, однак дату перенесли на 12 листопада у Великобританії та 20 листопада в США. Зазначимо, що це був один з перших голлівудських фільмів, якого перенесли ще до закриття всіх кінотеатрів та початку карантину. Вони залишаються закритими в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

П'ята і фінальна стрічка про Джеймса Бонда, якого виконує знаменитий Деніел Крейг, точно вразить всіх шанувальників шпигунських фільмів. Нещодавно було представлено український трейлер до стрічки. А також творці фільму вирішили заінтригувати глядачів та показали нові кадри фільму в кліпі Біллі Айліш.

Дивитися "007: Не час помирати": Офіційний трейлер онлайн