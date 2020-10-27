Кейт Вінслет показала, як знімались підводні сцени для "Аватару 2": приголомшливе фото
У пресі не припиняють обговорювати видовищні кадри з 2 частини "Аватару". Днями у мережу злили нове фото, на якому постала голлівудська актриса Кейт Вінслет.
"Аватар 2": нове фото
Раніше автори проєкту заявляли, що багато сцен у новому "Аватарі" буде не графікою. Ролики знімали у великому резервуарі, наповненому водою. Щоб створити якісну картинку, акторам зі спеціальними датчиками доводилось годинами проводити у воді та навчитись на кілька хвилин затримувати дихання. І, щоб переконати глядачів у правдивості цих слів, актриса Кейт Вінслет поділилась новим фото зі знімального майданчика. Світлину одразу ж поширили автори проєкту в твіттері.
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На кадрі можна побачити Кейт Вінслет у спеціальному костюмі для пірнання. До нього прикріпили спеціальне полотно, яке є частиною образу героїні, в яку перевтілилась актриса. Сама Кейт в захваті від такого досвіду, адже раніше їй не доводилось робити щось подібне.
Мені довелося навчитися пірнати, щоб зіграти цю роль в "Аватарі" , і це було просто неймовірно. Моя найдовша затримка дихання становила 7 хвилин 14 секунд. Це ж божевілля, справді божевільні речі, – розповіла Кейт Вінслет The Hollywood Reporter.
Водночас Сігурні Вівер розповідала, що для зйомок "Аватару 2" на її костюмі кріпили спеціальні тягарці. Тому пересуватись по резервуару та виринати з води актриса могла тільки з допомогою професійних дайверів, що чергували на майданчику.
Що відомо про фільм "Аватар 2"
Наразі зйомки "Аватару 2" завершились, а актриси діляться спогадами та враженнями від цього проєкту. Попереду в авторів стрічки – години роботи над монтажем і графікою, яка має вразити всіх глядачів. Вихід "Аватара" запланований на 2022 рік, тому в Голлівуді вже прогнозують, що цей фільм стане не тільки одним з найкасовіших, але й найдорожчих в історії кіно.
Деталі сюжету поки тримаються у секреті. Відомо тільки, що у центрі подій постане солдат Джейк Саллі, який стане на оборону підводного світу Пандори.