В прессе не прекращают обсуждать зрелищные кадры из 2 части "Аватара". На днях в сеть слили новое фото, на котором предстала голливудская актриса Кейт Уинслет.

"Аватар 2": новые фото

Ранее авторы проекта заявляли, что многие сцены в новом "Аватаре" не будут графикой. Ролики снимали в большом резервуаре, наполненном водой. Чтобы создать качественную картинку, актерам со специальными датчиками приходилось часами проводить в воде и научиться на несколько минут задерживать дыхание. И, чтобы убедить зрителей в правдивости этих слов, актриса Кейт Уинслет поделилась новым фото со съемочной площадки. Фотографию сразу же распространили авторы проекта в Твиттере.

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На кадре можно увидеть Кейт Уинслет в специальном костюме для ныряния. К нему прикрепили специальное полотно, которое является частью образа героини, в которую перевоплотилась актриса. Сама Кейт в восторге от такого опыта, ведь раньше ей не приходилось делать что-то подобное.

Мне пришлось научиться нырять, чтобы сыграть эту роль в "Аватаре", и это было просто невероятно. Моя самая длинная задержка дыхания составляла 7 минут 14 секунд. Это же безумие, действительно сумасшедшие вещи,

– рассказала Кейт Уинслет The Hollywood Reporter.

From Kate Winslet's recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS — Avatar (@officialavatar) October 26, 2020

В то же время Сигурни Уивер рассказывала, что для съемок "Аватара 2" на ее костюме крепили специальные грузики. Поэтому передвигаться по резервуару и выныривать из воды актриса могла только с помощью профессиональных дайверов, дежуривших на площадке.

From the set of the Avatar sequels: Sigourney Weaver never shies away from a stunt, not even when it's underwater! pic.twitter.com/MnZ0cgGGjP — Avatar (@officialavatar) September 10, 2020

Что известно о фильме "Аватар 2"

Сейчас съемки "Аватара 2" завершились, а актрисы делятся воспоминаниями и впечатлениями от этого проекта. Впереди у авторов ленты – часы работы над монтажом и графикой, которая должна поразить всех зрителей. Выход "Аватара" запланирован на 2022 год, поэтому в Голливуде уже прогнозируют, что этот фильм станет не только одним из самых кассовых, но и самых дорогих в истории кино.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно только, что в центре событий предстанет солдат Джейк Салли, который встанет на оборону подводного мира Пандоры.