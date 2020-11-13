Український фільм "Атлантида" має чималі шанси потрапити у список номінантів Оскара. І це може стати історичним моментом, адже жодного разу вітчизняні стрічки не потрапляли у цей список. Режисер Валентин Васянович та продюсер Володимир Яценко розповіли деталі їхньої боротьби за престижну премію.

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Про те, що Україна висунула на Оскар фільм "Атлантида", стало відомо 24 вересня 2020 року. І це не дивно, адже стрічка має чималий фестивальний шлях: від перемоги на Венеційському кінофестивалі в секції Горизонти до численних перемог на європейських кінофестивалях у Франції, Норвегії, Японії та Іспанії. Тепер стрічка виходить на фінішну пряму, адже Оскарівський комітет відправив фільм від України до Голлівуду, аби там стрічка поборолась за перемогу в номінації "Найкращий іноземний фільм".

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Як розповів продюсер фільму Володимир Яценко 24 каналу, щоб потрапити на Оскар, недостатньо бути талановитим режисером і екранізувати цікавий проєкт. Існує багато аспектів, без виконання яких сподіватись навіть на номінацію не варто.

Одним з важливих переваг, чому обрали "Атлантиду", є те, що у нас досить відомий кінодистриб'ютор – Grasshopper. Це добре, бо і вони зацікавлені максимально просувати цей фільм, бо від продажу буде залежати, зароблять вони взагалі щось чи ні. Тому без дистриб'ютора – це практично неможливо, – поділився Володимир Яценко.

Наразі стрічку "Атлантида" передали на розгляд комітету Оскара, а тому українці зацікавлені, щоб якомога більше експертів переглянули фільм. Проблема в тому, що багато з них вже похилого віку, відтак авторам стрічок доводиться висилати їм DVD-диски. Після цього 8 тисяч членів комітету формують список з 10 фільмів, які входять до шорт-листа, а вже з нього обирають 5 фільмів, які й стають номінантами.

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Україна ще жодного разу не потрапляла навіть в шорт-лист. Щоб провести якісну промокампанію, аби про український фільм дізналось якомога більше людей, потрібні суттєві фінанси. Для цього команда "Атлантиди" буде звертатись за грошовою підтримкою в Держкіно.

Ми хочемо попросити ту ж суму, яку просили у минулому році – близько 55 тисяч доларів. У 2019 році у нас ще були меценати, які додали близько 14 тисяч доларів. Плюс ми самі оплатили свої перельоти. В цьому році з меценатством складно, але ми розуміємо, що все одно вкладемо якісь свої кошти в поїздку, – відверто розповів Володимир Яценко.

Цікаво, що досвід у продюсера вже є: раніше Володимир Яценко продюсував фільм, який претендував на Оскар. Мова йде про стрічку "Додому Нарімана Алієва. Однак попри всі старання у 2019 році фільм не отримав номінацію.



Фільм "Додому" не потрапив у номінацію Оскар / Фото Планета Кіно

Режисер "Атлантиди" Валентин Васянович також вже стикався з Оскаром раніше. У 2017 році його стрічку "Рівень чорного" вибрав Оскарівський комітет. Проте цей фільм також не відзначили члени кіноакадемії. На думку режисера, промокампанія є дуже важливою складовою успіху фільму на Оскарі, а її бюджет може варіюватись від 100 тисяч до півмільйона доларів.

Я думаю, що в середині січня ми поїдемо до Лос-Анджелеса. Якщо все буде добре, ми знайдемо бюджет для промо і будемо розмовляти, знайомитись з людьми. Тебе мусять люди знати. По-перше, ти маєш намагатись донести до них всіх фільм, для цього їх треба буде запрошувати в кінотеатри, влаштовувати зустрічі, – розповів Валентин Васянович.

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Чому фільм "Атлантида" заслуговує на Оскар

Фільм "Атлантида" – це не просто історія про війну в Україні та її наслідки. Стрічка порушує цілу низку важливих тем. Одна з них – постравматичний синдром і адаптація солдат до мирного життя після війни.

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Актори, які зіграли у стрічці, – не професіонали, а учасники бойових дій на сході України. Людмила Білека, виконавиця головної ролі фільму "Атлантида", була парамедиком у бригаді евакуації. Зараз вона вже не їздить на фронт і будує своє життя на мирній території. Зокрема, в її планах, разом з побратимами, створити реабілітаційний центр для військових. Людмила Білека зізнається, що професійно розвивати свою акторську кар'єру наразі не планує.

"Буду розвивати проєкти за спеціальністю – це перша допомога, якісь соціальні проєкти. Тому що це мені болить. і це досі актуально. Особливо актуальна соціалізація ветеранів, психологічна реабілітація, фізична реабілітація. Зараз відчуваю в собі сили, бажання працювати з ними в цьому напрямку", – поділилась Людмила Білека.



Головні герої фільму "Атлантида" / Фото Пресслужба стрічки

Водночас Андрій Римарук – колишній розвідник, який також грає головну роль у фільмі "Атлантида". Зараз чоловік працює у фонді "Повернись живим" і продовжує регулярно їздити на фронт. На відміну від свого кіноперсонажа, волонтер стверджує, що сам ще не зіткнувся повноцінно із посттравматичним стресовим розладом.

Мені здається, що з повноцінним постравматичним синдромом я ще не зіткнувся по одній простій причині: я продовжую постійно перебувати на фронті. Працюючи у фонді "Повернись живим", я постійно там, я це все бачу, – зазначив Андрій Римарук.



Андрій Римарук на зйомках "Атлантиди" / Фото Пресслужба стрічки

За перший тиждень прокату в кінотеатрах України фільм "Атлантида" подивилось понад 5 тисяч людей. Це принесло півмільйона гривень касових зборів. Творці фільму зізнаються, що це хороший результат, як для часу пандемії, однак кіномани досі можуть оцінити стрічку в кінотеатрах.