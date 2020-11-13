Украинский фильм "Атлантида" имеет немалые шансы попасть в список номинантов Оскара. И это может стать историческим моментом, ведь ни разу отечественные ленты не попадали в этот список. Режиссер Валентин Васянович и продюсер Владимир Яценко рассказали детали их борьбы за престижную премию.

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О том, что Украина выдвинула на Оскар фильм "Атлантида", стало известно 24 сентября 2020 года. И это не удивительно, ведь лента имеет немалый фестивальный путь: от победы на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты" до многочисленных побед на европейских кинофестивалях во Франции, Норвегии, Японии и Испании. Теперь лента выходит на финишную прямую, ведь Оскаровский комитет отправил фильм от Украины в Голливуд, чтобы там лента поборолась за победу в номинации "Лучший иностранный фильм"

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Как рассказал продюсер фильма Владимир Яценко 24 каналу, чтобы попасть на Оскар, недостаточно быть талантливым режиссером и экранизировать интересный проект. Существует много аспектов, без выполнения которых надеяться даже на номинацию не стоит.

Одним из важных преимуществ, почему выбрали "Атлантиду", является то, что у нас достаточно известный кинодистрибьютор – Grasshopper. Это хорошо, потому что и они заинтересованы максимально продвигать этот фильм, потому что от продажи будет зависеть, заработают они вообще что-то или нет. Поэтому без дистрибьютора – это практически невозможно, – поделился Владимир Яценко.

Сейчас ленту "Атлантида" передали на рассмотрение комитета Оскара, а потому украинцы заинтересованы, чтобы как можно больше экспертов посмотрели фильм. Проблема в том, что многие из них уже преклонного возраста, поэтому авторам лент приходится высылать им DVD-диски. После этого 8 тысяч членов комитета формируют список из 10 фильмов, которые входят в шорт-лист, а уже из него выбирают 5 фильмов, которые и становятся номинантами.

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Украина еще ни разу не попадала даже в шорт-лист. Чтобы провести качественную промокампанию, чтобы об украинском фильме узнало как можно больше людей, нужны существенные финансы. Для этого команда "Атлантиды" будет обращаться за денежной поддержкой в Госкино.

Мы хотим попросить ту же сумму, которую просили в прошлом году – около 55 тысяч долларов. В 2019 году у нас еще были меценаты, которые добавили около 14 тысяч долларов. Плюс мы сами оплатили свои перелеты. В этом году с меценатством сложно, но мы понимаем, что все равно вложим какие-то свои средства в поездку, – откровенно рассказал Владимир Яценко.

Интересно, что опыт у продюсера уже есть: ранее Владимир Яценко продюсировал фильм, претендовавший на Оскар. Речь идет о ленте "Домой" Наримана Алиева. Однако несмотря на все старания в 2019 году фильм не получил номинацию.



Фильм "Домой" не попал в номинацию Оскар / Фото Планета Кино

Режиссер "Атлантиды" Валентин Васянович также уже сталкивался с Оскаром ранее. В 2017 году его ленту "Уровень черного" выбрал Оскаровский комитет. Однако этот фильм также не отметили члены киноакадемии. По мнению режиссера, промокампания является очень важной составляющей успеха фильма на Оскаре, а ее бюджет может варьироваться от 100 тысяч до полумиллиона долларов.

Я думаю, что в середине января мы поедем в Лос-Анджелес. Если все будет хорошо, мы найдем бюджет для промо и будем разговаривать, знакомиться с людьми. Тебя должны люди знать. Во-первых, ты должен пытаться донести до них всех фильм, для этого их надо будет приглашать в кино, устраивать встречи, – рассказал Валентин Васянович.

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Почему фильм "Атлантида" заслуживает Оскар

Фильм "Атлантида" – это не просто история о войне в Украине и ее последствиях. Лента затрагивает целый ряд важных тем. Одна из них – постравматический синдром и адаптация солдат к мирной жизни после войны.

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Актеры, сыгравшие в ленте, – не профессионалы, а участники боевых действий на востоке Украины. Людмила Билека, исполнительница главной роли фильма "Атлантида", была парамедиком в бригаде эвакуации. Сейчас она уже не ездит на фронт и строит свою жизнь на мирной территории. В частности, в ее планах, вместе с собратьями, создать реабилитационный центр для военных. Людмила Билека признается, что профессионально развивать свою актерскую карьеру пока не планирует.

"Буду развивать проекты по специальности – это первая помощь, какие-то социальные проекты. Потому что это мне болит. И это до сих пор актуально. Особенно актуальна социализация ветеранов, психологическая реабилитация, физическая реабилитация. Сейчас чувствую в себе силы, желание работать с ними в этом направлении", – поделилась Людмила Билека.



Главные герои фильма "Атлантида" / Фото пресс-службы ленты

В то же время Андрей Рымарук – бывший разведчик, который также играет главную роль в фильме "Атлантида". Сейчас мужчина работает в фонде "Вернись живым" и продолжает регулярно ездить на фронт. В отличие от своего киноперсонажа, волонтер утверждает, что сам еще не столкнулся полноценно с посттравматическим стрессовым расстройством.

Мне кажется, что с полноценным постравматическим синдромом я еще не столкнулся по одной простой причине: я продолжаю постоянно находиться на фронте. Работая в фонде "Вернись живым", я постоянно там, я это все вижу, – отметил Андрей Рымарук.



Андрей Римарук на съемках "Атлантиды" / Фото пресс-службы ленты

За первую неделю проката в кинотеатрах Украины фильм "Атлантида" посмотрели более 5 тысяч человек. Это принесло полмиллиона гривен кассовых сборов. Создатели фильма признаются, что это хороший результат как для периода пандемии, однако киноманы до сих пор могут оценить ленту в кинотеатрах.