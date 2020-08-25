Іспанський актор Антоніо Бандерас у день свого народження, 10 серпня, повідомив, що бореться з COVID-19. Через кілька тижнів актор вирішив потішити фанатів, що подолав хворобу.

Про це 60-річна зірка кінематографу сповістив у своєму інстаграмі 25 серпня. Допис з деталями про своє здоров'я він підкріпив кумедною ілюстрацією, де артистично "копає під зад" бактерії коронавірусу.

До слова Олена Кравець з "Кварталу 95" захворіла на коронавірус

За словами Антоніо Бандераса, він лікувався 21 день на самоізоляції. Він зазначив, що зараз всі його думки з тими, хто складніше переносить хворобу.

Після 21 дня "дисциплінарного арешту" я можу сказати, що сьогодні поборов інфекцію COVID-19. Я вилікувався. Всі мої думки зараз із тими, кому пощастило менше, ніж мені, і з тими, хто постраждав більше за мене. Також бажаю сил тим, хто перебуває на "полі бою",

– написав Бандерас в мережі.

Фанати зраділи такій новині та привітали знаменитість з подоланою недугою. У день свого народження, коли він сповістив про хворобу, він розповів, що почувався непогано і був переконаний, що незабаром зможе подолати захворювання, від "якого страждає дуже багато людей на всій планеті". Як можна побачити, його боротьба тривала більше трьох тижнів.