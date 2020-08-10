Успішний іспанський актор, зірка стрічки "Зорро" Антоніо Бандерас заразився коронавірусом. Про позитивний результат тесту на COVID-19 він повідомив сьогодні, 10 серпня, у свій день народження.

Антоніо Бандерас мав би святкувати ювілей, адже сьогодні йому виповнюється 60 років. Проте актор вимушений залишатися на самоізоляції та боротися з коронавірусною недугою. На особистій інстаграм-сторінці він поширив архівне дитяче фото, а в дописі розпові про своє самопочуття.

Читайте також Актор "Кварталу 95" Олександр Пікалов перехворів на коронавірус: які симптоми були у зірки

Коронавірусна хвороба невпинно вражає людей у різних куточках світу. Навіть ті, хто тривалий час перебували на карантині та дотримувалися усіх заходів безпеки, ризикують інфікуватися. У березні Антоніо зізнавався, що непокоїться, адже належить до тих людей, які перебувають у зоні ризику. Тепер він заявив, що тест на COVID-19 виявився позитивним.

Сьогодні, 10 серпня, я змушений святкувати свій 30-й день народження після карантину та після того, як заразився коронавірусом,

– написав у публікації Бандерас.

Він додав, що почувається відносно добре. Знаменитість відчуває більшу слабкість, ніж зазвичай, проте впевнений, що зможе швидко подолати інфікування.

Актор зазначив, що перебуває на ізоляції вдома. Проте він не збирається втрачати цей час. Антоніо налаштований читати, писати, відпочивати та продовжувати будувати плани, щоб втілювати їх в реальність, адже зараз Бандерас сповнений ентузіазму та завзяття, щоб навіть після 60-річчя підкорювати нові вершини.

Зазначимо, станом на 10 серпня у світі зафіксували понад 20 мільйонів випадків зараження коронавірусом. COVID-19 забрав життя 734 765 людей. Майже 13 мільйонів пацієнтів одужали. Коронавірусна хвороба щодня невпинно вражає тисячі людей у різних куточках світу. Задля збереження здоров'я та життя необхідно не нехтувати засобами безпеки та дотримуватися встановлених правил.