Успешный испанский актер, звезда фильма "Зорро" Антонио Бандерас заразился коронавирусом. О положительном результате теста на COVID-19 он сообщил сегодня, 10 августа, в свой день рождения.

Антонио Бандерас должен был праздновать юбилей, ведь сегодня ему исполняется 60 лет. Однако актер вынужден оставаться на самоизоляции и бороться с коронавирусным недугом. На личной инстаграм-странице он распространил архивное детское фото, а в заметке рассказал о своем самочувствии.

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Коронавирусная болезнь стремительно поражает людей в разных уголках мира. Даже те, кто длительное время находились на карантине и соблюдали все меры безопасности, рискуют заразиться. В марте Антонио признавался, что переживает, ведь принадлежит к тем людям, которые находятся в зоне риска. Теперь он заявил, что тест на COVID-19 оказался положительным.

Сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свой 30-й день рождения после карантина и после того, как заразился коронавирусом,

– написал в публикации Бандерас.

Он добавил, что чувствует себя относительно хорошо. Знаменитость чувствует большую слабость, чем обычно, однако уверен, что сможет быстро преодолеть инфицирование.

Актер отметил, что находится на изоляции дома. Однако он не собирается терять это время. Антонио настроен читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы воплощать их в реальность, ведь сейчас Бандерас полон энтузиазма и рвения, чтобы даже после 60-летия покорять новые вершины.

Отметим, по состоянию на 10 августа в мире зафиксировали более 20 миллионов случаев заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 734 765 человек. Почти 13 миллионов пациентов выздоровели. Коронавирусная болезнь ежедневно постоянно поражает тысячи людей в разных уголках мира. Для сохранения здоровья и жизни необходимо не пренебрегать средствами безопасности и придерживаться установленных правил.