Испанский актер Антонио Бандерас в день своего рождения, 10 августа, сообщил, что борется с COVID-19. Через несколько недель актер решил порадовать фанатов, что победил болезнь.

Об этом 60-летняя звезда кинематографа сообщил в своем инстаграме 25 августа. Сообщение с деталями о своем здоровье он подкрепил забавной иллюстрацией, где артистично "пинает под зад" бактерии коронавируса.

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По словам Антонио Бандераса, он лечился 21 день на самоизоляции. Он отметил, что сейчас все его мысли с теми, кто сложнее переносит болезнь.

После 21 дня "дисциплинарного ареста" я могу сказать, что сегодня поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился. Все мои мысли сейчас с теми, кому повезло меньше, чем мне, и с теми, кто пострадал больше меня. Также желаю сил тем, кто находится на "поле боя",

– написал Бандерас в сети.

Фанаты обрадовались такой новости и поздравили знаменитость с преодоленным недугом. В день своего рождения, когда он сообщил о болезни, он рассказал, что чувствовал себя неплохо и был убежден, что вскоре сможет преодолеть заболевание, от "которого страдает очень много людей по всей планете". Как можно увидеть, его борьба длилась более трех недель.