"Ні" матовим помадам і контурингу: 4 тренди в макіяжі, які не модні у 2023

Мейкап-експерти більше не користуються матовими помадами та агресивним контурингом – це вийшло з моди. Дізнавайтесь, від яких ще деталей у макіяжі краще відмовитися, щоб не зіпсувати образ.

Всі 4 антитренди можна описати одним словом – це "інстаграмний" макіяж, який вже давно не в моді. Ідеальне порцелянове обличчя зі штучним блиском і вилицями, надто широкі й контурні брови, темна матова помада – те, що не тільки непрактично, але й більше не стильно.

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Щільний тон на все обличчя

Товстий шар тонального засобу на все обличчя не потрібен, якщо ваша шкіра у хорошому стані. Синяву під очима чи невеликі прищики можна зафарбувати невеликою кількістю консилера. Якщо ж вашому обличчю потрібне повне покриття, краще не наносити тон щодня, а звернутися до косметолога та вилікувати шкіру.



Антитренди макіяжу 2023 / Фото з інстаграму

Натомість тренд 2023 – baby skin. Це чиста та по-природному блискуча шкіра обличчя, що не потребує великої кількості макіяжу.

Агресивний контуринг

"Кардашянівський" стиль перестав бути практичним і вийшов з моди. Штучно намальовані вилиці насправді "працюють" тільки для фотосесій і зйомок. У реальному житті це може бути сильно помітним і не викликати захоплення. Інколи засоби для контурингу не вдається правильно розтушувати, тож замість бездоганного обличчя ви отримуєте темні плями, схожі на бруд.



Антитренди макіяжу 2023 / Фото з інстаграму

Якщо ви все-таки бажаєте підкреслити гостроту рис, можна використати рідкий хайлайтер та рум'яна. Невелика кількість блиску на вилицях не перенавантажить образ.

Широкі брови

Брови як у моделі Кари Делевінь довгий час були мрією багатьох дівчат. Але у погоні за цим можна перестаратись й дофарбовувати те, чого немає – і це не буде прикрасою вашого макіяжу. Якщо ваші брови густі та широкі від природи – це чудово, їх можна злегка причесати та вкласти прозорим воском.



Антитренди макіяжу 2023 / Фото з інстаграму

Ні широкі брови, ні тонкі як ниточки – не у тренді. Обирайте золоту середину й підкреслюйте те, чим обдарувала природа.

Матова помада

Помади від Кайлі Дженнер були бестселером довгі роки. Та вони більше неактуальні й непрактичні. Іноді матові помади лягають плямами та можуть травмувати й пересушувати губи.



Антитренди макіяжу 2023 / Фото з інстаграму