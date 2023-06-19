Анна Трінчер показала ідеальний макіяж на кожен день: лайфхаки краси від артистки

Блогерка та співачка Анна Трінчер розсекретила свою б’юті-рутину й показала, як робить макіяж. У ролику вона поділилась кількома своїми секретами.

Співачка та блогерка Анна Трінчер показала на своїй сторінці відео, як робить свій повсякденний макіяж, у якому шкіра сяятиме. Знаменитість розповіла про рутину та назвала кілька своїх лайфхаків-секретів.

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Секрети макіяжу Анни Трінчер

Зірка розпочала зі зволоження – нанесла сироватку та сяючу базу під макіяж з SPF. Вона використовує спрей-фіксатор на початку макіяжу, щоб він був більш стійким.

Наступний етап – тональний крем. Спершу Анна наносить засіб пензликом, а потім розтушовує вологим спонжем. Співачка використовує два відтінки консилера – темніший та світліший.

Далі Анна Трінчер контурує обличчя кремовими стиками від Charlotte Tilbury. Зірка поділилась лайфхаком – щоб ще більше виділити вилиці, вона проводить тонку лінію консилером під розтушованим контурингом, що забезпечує ефект тіні.

Не забуває блогерка й про рум'яна. Вона радить нанести спершу на руку, а згодом набирати на спонж і розтушовувати на щічках. Так само можна нанести й рідкий хайлайтер.

Макіяж завершують кілька етапів: вкладання брів гелем, легкий та нюдовий макіяж очей, пудра, а також помада, яку зірка розтушовує пальцем для більш натурального вигляду.

Макіяж Анни Трінчер: відео