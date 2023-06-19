Певица и блогер Анна Тринчер показала на своей странице видео, как делает свой повседневный макияж, в котором кожа будет сиять. Знаменитость рассказала о рутине и назвала несколько своих лайфхаков-секретов.

Смотрите также 12 трендовых цветов волос на лето: как покраситься, чтобы быть в моде

Секреты макияжа Анны Тринчер

Звезда начала с увлажнения – нанесла сыворотку и сияющую базу под макияж SPF. Она использует спрей-фиксатор в начале макияжа, чтобы он был более стойким.

Следующий этап – тональный крем. Сначала Анна наносит средство кисточкой, а затем растушевывает влажным спонжем. Певица использует два оттенка консилера – более темный и светлый.

Далее Анна Тринчер контурирует лицо кремовыми стыками от Charlotte Tilbury. Звезда поделилась лайфхаком – чтобы еще больше выделить скулы, она производит тонкую линию консилером под растушеванным контурингом, что обеспечивает эффект тени.

Не забывает блогер и о румянах. Она советует нанести сначала на руку, а затем набирать на спонж и растушевывать на щечках.

Макияж завершают несколько этапов: укладка бровей гелем, легкий и безобразный макияж глаз, пудра, а также помада, которую звезда растушевывает пальцем для более натурального вида.

Макияж Анны Тринчер: видео