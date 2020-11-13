Відома українська гімнастка Анна Різатдінова привітала сина Романа з днем народження. Днями йому виповнилося 3 роки. З цієї нагоди зірка поділилась архівним фото сина, яке розчулило мережу.

Чемпіонка з художньої гімнастики, українська спортсменка Анна Різатдінова оприлюднила архівне фото сина Романа на особистій сторінці в інстаграмі. Гімнастка поділилась світлиною сина, щоб привітати його з днем народження.

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На кадрі син Анни Роман позує на синьому тлі. Він зображений в іменній формі футбольного клубу Barcelona. У руках хлопчик тримає цифру 1.

Прощай рочок – привіт триріччя. З днем народження, мій чемпіон, моя любов! Ти для мене – втілення справжнього чоловіка у всіх його проявах,

– зворушливо привітала сина з днем народженням Анна.

Крім того, Різатдінова зізналась про те, що її син швидко росте. Гімнастка додала, що їй не віриться, що вона тільки нещодавно тримала на руках немовля, а сьогодні він вже став таким дорослим малюком.

У коментарях під світлиною сина Анни Романа привітали зіркові колеги Різатдінової і танцівниця Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова народила первістка в листопаді 2017 року. Батьком Романа є український олігарх та колишній депутат від "Партії регіонів" Олександр Онищенко. З ним гімнастка розлучилась влітку 2019 року. А зараз, на проєкті шоу "Танці з зірками", олімпійська чемпіонка закрутила роман з Сергієм Мельником. Про побачення пари читайте тут.