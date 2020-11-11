Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова і колишній футболіст Сергій Мельник зустрічаються. Через участь чоловіка у "Танцях з зірками 2020" пара не мала багато побачень. Та все ж знаменитостям вдавалось влаштувати кілька зустрічей, про що розповіла Анна Різатдінова.

Коментар Анни Різатдінової про роман

У коментарі "Новому каналу" Анна Різатдінова констатувала, що саме шоу "Танці з зірками 2020" допомогло їй почати ці стосунки. Романтичний вальс з Сергієм Мельником та підготовка до виходу на паркет розпалили почуття у пари. Тому не дивно, що на родинний вечір чоловік запросив Анну Різатдінову, щоб оголосити про початок стосунків.

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"Коли був ефір на тему "Вечір випускників", ми весь тиждень провели разом за підготовкою номеру. Звісно, танець в цілому зближає, а тут ще й два спортсмени. Тому швидко знайшли спільну мову. Потім з'явилася симпатія, щось особливе між нами. А на наступний ефір, де всі танцювали сім'ями, Сергій знову мене запросив. Це було доволі неочікувано і приємно, просто не могла відмовитися. Отримала задоволення, танцюючи з Сергієм та проводячи час разом, навіть у тренувальному залі", – розповіла Анна Різатдінова.

Наразі у них не було багато побачень, про що відверто зізналась спортсменка. Через напружений графік перші зустрічі відбувались у тренувальному залі.

Перші два побачення в нас відбувалися у тренувальному залі. Для спортсменів це звична справа. Бувало так, що я приїжджала до Сергія з кавою та їжею, щоб підтримати його, – зазначила Анна Різатдінова.

Окрім цього, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики розповіла журналістам, що їй сподобалось в Сергію Мельнику. За словами Анни Різатдінової, в цій парі вона може почуватись захищеною.

"Мені подобається те, що він спортсмен. Я в цілому з повагою ставлюся до них. Але чомусь завжди скептично сприймала футболістів, але життя розставило усе по-іншому (сміється). Мені подобається, що я почуваюся у надійних руках, відчуваю розуміння. Звісно, те, що Сергій красивий та сексуальний, приваблює, але я на такі речі вже зважаю менше і дивлюся глибше. Він вселяє надійність і довіру. Поряд із Сергієм хочеться почуватися дівчинкою, з ним я не та Аня, яка пройшла Олімпійські ігри, і мені це подобається", – відверто розповіла вона.

Та наразі Анна Різатдінова не будує жодних планів на ці стосунки та насолоджується зустрічами з Сергієм Мельником.

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З чого почався роман Різатдінової і Мельника

Анна Різатдінова не була знайома з Сергієм Мельником, поки не стала запрошеною гостею "Танців з зірками 2020". У "Вечір випускників" вона вийшла з футболістом на паркет і станцювала ніжний вальс. Саме це і розпалило почуття, про що відверто розповідають знаменитості.

"Завдяки проєкту "Танці з зірками" я зустрів дівчину, з якою мені дуже приємно перебувати поруч. Ми зустрілися вперше на проєкті, працювали разом над танцем, який був неймовірно ніжним і чуттєвим – емоційний віденський вальс. Ця дівчина "розбудила мене", до неї неможливо бути байдужим. Вона дуже ніжна, уважна, дисциплінована і все, що властиво моєму характеру, як в дзеркалі я бачу в Ані. І напевно зараз тільки вона, як спортсмен, розуміє мене краще за інших", – поділився Сергій Мельник ТСН.

Вже в 11 випуску пара оголосила, що зустрічається. Сергій Мельник і Анна Різатдінова станцювали румбу, викликавши овації в залі. Романтика між ними настільки вразила всіх глядачів, що Юрій Горбунов пожартував, що вже все для їхнього весілля є: тамада, свідки і гості.

"Танці з зірками 2020": дивіться виступ Анни Різатдінової і Сергія Мельника