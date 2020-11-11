Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и бывший футболист Сергей Мельник встречаются. Из-за участия мужчины в "Танцах со звездами 2020" у пары не было много свиданий. И все же знаменитостям удавалось устроить несколько встреч, о чем рассказала Анна Ризатдинова.

Комментарий Анны Ризатдиновой о романе

В комментарии "Новому каналу" Анна Ризатдинова констатировала, что именно шоу "Танцы со звездами 2020" помогло ей начать эти отношения. Романтический вальс с Сергеем Мельником и подготовка к выходу на паркет разожгли чувства пары. Поэтому неудивительно, что на семейный вечер мужчина пригласил Анну Ризатдинову, чтобы объявить о начале отношений.

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"Когда был эфир на тему "Вечер выпускников", мы всю неделю провели вместе за подготовкой номера. Конечно, танец в целом сближает, а тут еще и два спортсмена. Поэтому быстро нашли общий язык. Затем появилась симпатия, что-то особенное между нами. А на следующий эфир, где все танцевали семьями, Сергей снова меня пригласил. Это было довольно неожиданно и приятно, просто не могла отказаться. Получила удовольствие, танцуя с Сергеем и проводя время вместе, даже в тренировочном зале", – рассказала Анна Ризатдинова.

Сейчас у них не было много свиданий, о чем откровенно призналась спортсменка. Из-за напряженного графика первые встречи проходили в тренировочном зале.

Первые два свидания у нас проходили в тренировочном зале. Для спортсменов это обычное дело. Бывало так, что я приезжала к Сергею с кофе и едой, чтобы поддержать его, – отметила Анна Ризатдинова.

Кроме этого, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала журналистам, что ей понравилось в Сергее Мельнике. По словам Анны Ризатдиновой, в этой паре она может чувствовать себя защищенной.

"Мне нравится то, что он спортсмен. Я в целом с уважением отношусь к ним. Но почему-то всегда скептически воспринимала футболистов, но жизнь расставила все по-другому (смеется). Мне нравится, что я чувствую себя в надежных руках, чувствую понимание. Конечно, то, что Сергей красивый и сексуальный, привлекает, но я на такие вещи уже обращаю внимание меньше и смотрю глубже. Он внушает надежность и доверие. Рядом с Сергеем хочется чувствовать себя девочкой, с ним я не та Аня, которая прошла Олимпийские игры, и мне это нравится", – откровенно рассказала она.

Но пока Анна Ризатдинова не строит никаких планов на эти отношения и наслаждается встречами с Сергеем Мельником.

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С чего начался роман Ризатдиновой и Мельника

Анна Ризатдинова не была знакома с Сергеем Мельником, пока не стала приглашенной гостьей "Танцев со звездами 2020". В "Вечер выпускников" она вышла с футболистом на паркет и станцевала нежный вальс. Именно это и разожгло чувства, о чем откровенно рассказывают знаменитости.

"Благодаря проекту "Танцы со звездами" я встретил девушку, с которой мне очень приятно находиться рядом. Мы встретились впервые на проекте, работали вместе над танцем, который был невероятно нежным и чувственным – эмоциональный венский вальс. Эта девушка "разбудила меня", к ней невозможно быть равнодушным. Она очень нежная, внимательная, дисциплинированная и все, что свойственно моему характеру, как в зеркале я вижу в Ане. И наверняка сейчас только она, как спортсмен, понимает меня лучше других", – поделился Сергей Мельник с ТСН.

Уже в 11 выпуске пара объявила, что встречается. Сергей Мельник и Анна Ризатдинова станцевали румбу, вызвав овации в зале. Романтика между ними настолько поразила всех зрителей, что Юрий Горбунов пошутил, что уже все для их свадьбы есть: тамада, свидетели и гости.

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