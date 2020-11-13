Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова поздравила сына Романа с днем рождения. На днях ему исполнилось 3 года. По этому случаю звезда поделилась архивным фото сына, которое растрогало сеть.

Чемпионка по художественной гимнастике, украинская спортсменка Анна Ризатдинова обнародовала архивное фото сына Романа на личной странице в инстаграм. Гимнастка поделилась фотографией сына, чтобы поздравить его с днем рождения.

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В кадре сын Анны Роман позирует на синем фоне. Он изображен в именной форме футбольного клуба Barcelona. В руках мальчик держит цифру 1.

Прощай годик – привет трехлетию. С днем рождения, мой чемпион, моя любовь! Ты для меня – воплощение настоящего мужчины во всех его проявлениях,

– трогательно поздравила сына с днем рождением Анна.

Кроме того, Ризатдинова призналась о том, что ее сын быстро растет. Гимнастка добавила, что ей не верится, что она только недавно держала на руках младенца, а сегодня он уже стал таким взрослым малышом.

В комментариях под фотографией сына Анны Романа поздравили звездные коллеги Ризатдиновой и танцовщица Илона Гвоздева.

Напомним, что Анна Ризатдинова родила первенца в ноябре 2017 года. Отцом Романа является украинский олигарх и бывший депутат от "Партии регионов" Александр Онищенко. С ним гимнастка рассталась летом 2019 года. А сейчас, на проекте шоу "Танцы со звездами" олимпийская чемпионка закрутила роман с Сергеем Мельником. О свидании пары читайте здесь.