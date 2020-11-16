Данська модель Жозефін Скрівер показала стрункі форми тіла і пружні груди у мережі. Чоловічий образ, який обрала зірка, ще більше розбурхав уяву шанувальників.

Спокусливе фото 27-річна зірка бренду Victoria's Secret розмістила на своїй інстаграм-сторінці. Модель одягнула куртку для футболістів з принтом Raiders team та шкіряними рукавами поверх голого тіла, а за низ обрала обтягуючі чорні скіні.

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Своє волосся Жозефін зібрала у хвіст, ледь підтримуючи його руками, а обличчя залишила без макіяжу. Її погляд був опущений вниз, що додало ще більшої таємничості кадру.

У дописі зірка зазначила, що підтримує команду з американського футболу Окленд Рейдерс, матч яких відбувся 15 листопада. Своїм звабливим фото Жозефін, схоже, хотіла підняти дух спорстменів та їхніх фанатів.

На інших фото в мережі модель також підтримувала команду у не менш сексуальних образах.