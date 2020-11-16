Датская модель Жозефин Скривер показала стройные формы тела и упругую грудь в сети. Мужской образ, который выбрала звезда, еще больше взбудоражил воображение поклонников.

Соблазнительное фото 27-летняя звезда бренда Victoria's Secret разместила на своей инстаграм-странице. Модель надела куртку для футболистов с принтом Raiders team и кожаными рукавами на голое тело, а на низ выбрала обтягивающие черные скинни.

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Свои волосы Жозефин собрала в хвост, чуть поддерживая их руками, а лицо оставила без макияжа. Ее взгляд был опущен вниз, что придало еще большей таинственности кадру.

В заметке звезда отметила, что поддерживает команду по американскому футболу Окленд Рэйдерс, матч которых состоялся 15 ноября. Своим обольстительным фото Жозефин, похоже, хотела поднять дух спортсменов и их фанатов.

На других фото в сети модель также поддерживала команду в не менее сексуальных образах.